ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸೋಲದಿರಿ: ಮುಪ್ಪಿನ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ</strong>: ʼಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸೋಲದೆ, ಸಿಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆಳದಿರುವುದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿರಿʼ ಎಂದು ಹಾಲಕೆರೆ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಮುಶಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ನೂತನ ವಧು-ವರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ʼವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ, ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ, ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕುʼ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠದ ಫಕೀರ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ʼಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಪುರಾಣ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ರಪ್ಪಜ್ಜ, ಗುಳಗುಳಿಯ ಋಷಿಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಶಿವಲಿಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳು, ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ, ಚುರಚಪ್ಪ ಚುರಚಪ್ಪನವರ, ಮೌನೇಶ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ, ಚಂದಪ್ಪ ಗುಡದೂರ, ಕೆ.ಎ.ಹಾದಿಮನಿ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ನಾಯಕರ, ಪರಶುರಾಮ ಹಾದಿ, ಈರಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಬಸವರಾಜ ಕೌಜಗೇರಿ, ಹನಮಂತ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಶರಣಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>