ಹೊಟ್ಟು-ಮೇವು ದುಬಾರಿ: ರೈತರಿಗೆ ಹೊರೆ

<p><strong>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ರಾಶಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಿರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಟ್ಟು-ಮೇವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಿ (ಕಪ್ಪು) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಡಲೆ, ಬಿಳಿಜೋಳ ಬೆಳೆಗಳ ರಾಶಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಸಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಬಿಳಿ ಜೋಳದ ಮೇವು, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಹೊಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಣವಿ ಒಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಟ್ಟು ಮೇವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನುವಾರು ಇಲ್ಲದವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಟ್ಟು ಮೇವು ಖರೀದಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂಗಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಿಜೋಳ, ಕಡಲೆ ಫಸಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ನೀರಾವರಿ ಇರುವ ಮಸಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಟ್ಟು-ಮೇವು ತುಸು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾನುವಾರು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹6 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹7 ಸಾವಿರವಿದ್ದ ಬಿಳಿಜೋಳದ ಮೇವು ಈ ಬಾರಿ ₹8ಸಾವಿರದಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹12 ಸಾವಿರವಿದ್ದ ಶೇಂಗಾ ಹೊಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ₹12ಸಾವಿರದಿಂದ ₹15 ಸಾವಿರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹3 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹4 ಸಾವಿರವಿದ್ದ ಕಡಲೆ ಹೊಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ₹6ಸಾವಿರದಿಂದ ₹8 ಸಾವಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮೇವು ಹೊಂದಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ</strong></p><p>'ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಎತ್ತುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎತ್ತಿನಿಂದ ಬಾಳೆ ಮಾಡಿದಂಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದನ-ಕರುಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟು-ಮೇವು ಖರೀದಿಸಿ ಬಣವಿ ಒಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಟ್ಟು-ಮೇವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟು-ಮೇವು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆʼ ಎಂದು ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನರಗುಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>