ನರೇಗಲ್: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬುಧವಾರ ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಮಾರ್ಗದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಮಾರ್ಗದ ಅನ್ನದಾನಿ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಎಂಬ ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸಲು ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಎಡತಾಕಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.

ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಾರು, ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಧನ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದರೂ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಂಕ್ನಿಂದ ಕದಲಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೈರಾಣಾದರು.

ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನರೇಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ, ರಾಶಿ ಮಷಿನ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ ತಂದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದವು. ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಇದ್ದರು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಎನ್ನುವ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಯೂ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.

'ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಲೋಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 330 ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಲೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಧನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜನರು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳಬಾರದು' ಎಂದು ಅನ್ನದಾನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕ ರಾಹುಲ್ ಎಂ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ದಿನದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಆದ ಕಾರಣ ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಮತ್ತೇ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಮಾರ್ಗದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕ