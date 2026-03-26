ಗುರುವಾರ, 26 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga

ತೈಲ ಕೊರತೆ ವದಂತಿ: ಬಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನೋಡಿ ಜನರು ಆತಂಕ

ಚಂದ್ರು ಎಂ. ರಾಥೋಡ್
Published : 26 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:22 IST
Last Updated : 26 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:22 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನರೇಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಮಾರ್ಗದ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನಗಳು
ನರೇಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಮಾರ್ಗದ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನಗಳು
ದಿನದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಕ್‌ ಬಂದ್‌ ಆದ ಕಾರಣ ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಮತ್ತೇ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಮಾರ್ಗದ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಂಕ್‌ ಮಾಲೀಕ
GadagPetrolbunkers

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT