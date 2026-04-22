ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ದನಕರುಗಳ ಕಾಳಜಿ, ಜನಜಾಗೃತಿ

ಗದಗ: 'ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈನೋದ್ಯಮ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪಾತ್ರ ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಬಸಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಪಾಂಜರಪೋಳ ಮಹಾವೀರ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಗೋವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಗೋವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲತಾ ಮುತ್ತಿನಪೆಂಡಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು. ಗೋ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಬಂದಾ, ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಬಡ್ನಿ, ಶೈಲೇಶ್ ಬಾಗಮಾರ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಸವರಾಜ ದಂಡಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ಜಟ್ಟೆಣ್ಣವರ, ಡಾ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿನಗಾ, ಡಾ.ಆರ್.ವೈ.ಗುರಿಕಾರ ಅವರು ಗೋವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ, ಪಶುಗಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಜಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಶೇಡುಸಿಂಗ್ ಜಮಾದಾರ, ವೀರಣ್ಣ ಮಾನೇದ, ಶಿವಕುಮಾರ ಬೇವಿನಮರದ, ಪ್ರಭು ಕಾಬಳ್ಳಿ, ಮೋಹನ ದೊಡ್ಡಕುಂಡಿ, ಶೋಭಾ ಗುಗ್ಗರಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಹೂಗಾರ, ಸುರೇಶ ಚಿತ್ತರಗಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ, ರಮೇಶ ಪಿಳ್ಳೆ, ಸಂಗಮೇಶ ಕವಳಿಕಾಯಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-23-777239817</p>