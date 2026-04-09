ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ: ಅಶೋಕ ಮಂದಾಲಿ

<p><strong>ಗದಗ:</strong> 2014ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಚ್ಛೆ ದಿನ್ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ನಾಮಹಾಕಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಮಂದಾಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'2026ರ ಏ.1ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಟೋಲ್ ದರವನ್ನು ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹60 ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹115 ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ನರಕ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏ. 1ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹195.50 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹2,200 ತಲುಪಿದೆ. ಗೃಹಬಳಕೆಯ 5 ಕೆ.ಜಿ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹51 ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ದರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರವು ₹11.78 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿನದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>