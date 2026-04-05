<p>ಗದಗ: ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ದರ ಏರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ರಕ್ತ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇತ್ತ, ‘ಶಕ್ತಿ’ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬಡ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಟೊ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ದರ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಟೊ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜು ಖಾನಪ್ಪನವರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡವರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ₹1 ಸಾವಿರ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ₹300–₹400ಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬಡ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಸಂಕಷ್ಟ ನೀಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕೆ.ಜಿ. ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹60 ಇದ್ದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹97ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹37 ಏರಿಕೆಯು ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೃಷ್ಣಾ ಎಚ್. ಹಡಪದ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಎಲ್ಪಿಜಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಲಕ ಹಾಕಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ಸತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೇಳುವ ಚಾಲಕರಿಂದ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹5ರಿಂದ ₹20ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಮಿಷನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಹಿರಂಗ ಸುಲಿಗೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಕಲ್ಮನಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ ಅಗಸಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ₹97 ಮಾಡಿರುವುದು ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಂಕ್ಗಳ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು. ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-23-1667186822</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>