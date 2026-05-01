ಬಂಜಾರ: ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ

ಗಜೇಂದ್ರಗಡ (ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 17 ತಾಂಡಾಗಳ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಲಕಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುವುದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಠರಾವು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ, ಮದುವೆಗೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ತಾಳಿಗುಂಡು 5 ಗ್ರಾಂ. ಒಳಗಿರಬೇಕು, ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧ, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಬಾಂಡೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿಸುವುದು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಲಾ ಅರ್ಧ ಖರ್ಚು ಹಂಚಿಕೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದ ಹಿರಿಯರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಠರಾವು ಬರೆದು ಓದಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಂಡಾದ ಹಿರಿಯರು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪದ್ಧತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪಿಡುಗಾಗಿದೆ. ಈ ಠರಾವಿನಿಂದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮರಸ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಂಡಾಗಳಾದ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್, ರಾಜೂರ, ದಿಂಡೂರ, ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ, ಭೈರಾಪುರ, ನೆಲ್ಲೂರ, ಸರ್ಜಾಪುರ, ರುದ್ರಾಪುರ, ಅಮರಗಟ್ಟಿ, ಕೊಡಗಾನೂರ, ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ, ಗೌಡಗೇರಿ, ನಾಗರಸಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾಗಳ ನಾಯಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>