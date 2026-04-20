ಬಸವ ಜಯಂತಿ, ಶಿವಾನುಭವ ಇಂದು

ಗದಗ: ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಂಘದ 2,794ನೇ ಶಿವಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ, ನಿಷ್ಠಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ವಚನ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಚನಾಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಚನ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪ್ರಬಂಧ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ವೀರೇಶ ಬುಳ್ಳಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಪಠಿಸುವರು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ರಾಜಶೇಖರ ತೋಟದ ವಚನ ಚಿಂತನ ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೇಗಿನಹಾಳ ವಚನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವರು. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಲಾಕುಟೀರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಚನ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಶಕುಂತಲಾ ಸಿಂಧೂರ ಅವರು ರಚಿಸಿದ 'ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು' ಮತ್ತು ರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ಅವರು ರಚಿಸಿದ 'ಹಾಲಭಾವಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರು' ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ಪುರದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.