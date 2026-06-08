ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಕಳೆಗುಂದಿದ ಗದಗ ಭೀಷ್ಮಕೆರೆ, ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಗದಗ: ‘ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರದ ಭೀಷ್ಮಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಸಿಂಹದ ಕೆರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಡಂಬಳ ನಾಕಾದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಕಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು....'</p>.<p>ಇಂತಹ ಎರಡ್ಮೂರು ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು ಗದಗ ನಗರದ ಭೀಷ್ಮ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿನ ‘ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗದಗ ನಗರದ ಹೆಗ್ಗುರುತಾದ ಭೀಷ್ಮ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೀಷ್ಮ ಕೆರೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕೆರೆ, ಬೃಹತ್ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ, ಬೋಟಿಂಗ್... ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಖುಷಿಪಟ್ಟವರು, ಸುತ್ತಲಿನ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬೇಸರವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೆರೆಯ ನೀರು ಸೇರುತ್ತಿದೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ: ಭೀಷ್ಮ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯತೇಚ್ಛವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಘನ, ದ್ರವ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಸೇರಿದೆ. ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮಲ–ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಳಕೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ–ಮಳೆಗೆ ಕೆರೆಯೊಡಲು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ನೀರು ಮಲಿನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ, ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳುವವರಿಗೆ, ಸುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕಸ ಕೊಳೆತು ಅಸಹ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಹನಗೊಂಡ ಕಸದಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಗಿಡಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ.</p>.<p>ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ; ಉದ್ಯಾನ ನಿರುಪಯುಕ್ತ</p>.<p>ಕೆರೆ ಸಮೀಪ ಉದ್ಯಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಡಾಂಬರು ಕಿತ್ತುಹೋಗಿದ್ದು, ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಇದು ಜನ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಣ್ಣಿರುವ ಕಡೆ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಂತಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭೀಷ್ಮಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ, ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಗಳೇನೂ ಆಗಿರದ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಾಲಯ, ಶೌಚಾಲಯ, ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಬೇಸಿನ್, ನಳ ಒಡೆದಿವೆ. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನ ಅಸ್ತಿಪಂಜರದಂತಾಗಿದೆ. ಆಟಿಕೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಪೈಪ್ಗಳಿಗೆ ನಳಗಳೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-23-1521680541</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>