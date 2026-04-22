‘ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣ’

ಗದಗ: '12ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿಯ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಪುರುಷರೇ ಬಸವೇಶ್ವರರು' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಕುರುಡಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಾದರೂ ವಚನಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ವಚನದ ಸಾರದಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀಪತಿ ಉಡುಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, '12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಒಲಿಯುವನು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗದಗ ನಗರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಮರಳಪ್ಪನವರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಜಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುಂಬಾರನಾದ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವವ ಮಡಿವಾಳನಾದ, ಕಬ್ಬಿಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವ ಕಮ್ಮಾರನಾದ. ಬಸವೇಶ್ವರರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರನ್ನೂ ಸಮನಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಅನಿಲ್ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಾತಾಖಾನಿ, ಪದ್ಮಿನಿ ಮುತ್ತಲದಿನ್ನಿ, ಡಿ.ಬಿ.ಕರಿಗೌಡ್ರ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, ರವಿ ಮಾನ್ವಿ, ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ನಗರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ನರೇಗಲ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೊರವರ, ಮಂಜುನಾಥ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನೋದ ಹಂಸನೂರ ಹಾಗೂ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-23-433818168</p>