ಉರಿದ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ: ಬಾಲಕ ಸಜೀವ ದಹನ

ಗದಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕ್ರೂಸರ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದ ಸದಾನಂದ ಉಪ್ಪಾರ (14) ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಸಜೀವ ದಹನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾನಂದ ಉಪ್ಪಾರ, ಹೊಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಿದ್ದ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ ಮನೆ ಎದುರಿದ್ದ ಕ್ರೂಸರ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದ. ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಯ ಕಿಡಿಯು ವಾಹನದ ಸೀಟಿಗೆ ತಗುಲಿ, ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-15-1202052920