ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಗದಗ: ‘ರಾಜ್ಯ ನೂತನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ’ ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸುಗೋಡು ಜಯಸಿಂಹ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶಂಕರ ಮಠದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಾವಿದ್ದರೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ದೇವರು ನೀಡಿದ ವರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾರ ಮುಂದೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬಾರದು. ಸಮಾಜದವರು ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಿತ್ತರು.</p>.<p>ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಭಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಮಹಾ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲೂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಸಭಾ ಘಟಕಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಇಡಬ್ಲುಎಸ್) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುರಾಜ ಬಳಗಾನೂರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿದ್ವಾಂಸ ರತ್ನಾಕರ ಭಟ್ ಜೋಶಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಶಾಂತ ಕಿನ್ನಾಳ, ಮುರುಳಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜೋಶಿ, ಎನ್.ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಾಡಗೋಳಿ, ಮಹದೇವ ಹೊಸೂರು, ಹನುಮಂತರಾವ್, ನಾಗರಾಜ ಗ್ರಾಮಪುರೋಹಿತ, ಶ್ರೀಪಾದ, ಕಲಾವತಿ ಅನಗೋಡು, ಸಮನ್ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-23-2109029474</p>