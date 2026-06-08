ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾದಿಂದ ₹100 ಕೋಟಿ ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
GadagKarnataka
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT