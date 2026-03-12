ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಗದಗ: ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಏ. 1ರಿಂದ

ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ, ತರಬೇತಿ ಕುರಿತ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ದುರಗೇಶ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:53 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:53 IST
ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು.
– ಡಾ. ದುರಗೇಶ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌., ಎಡಿಸಿ
Gadag

