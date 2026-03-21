ಗದಗ | ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ: ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಗದಗ: ರಥೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಡಚಣೆ ಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲೀಂ ಬಡೇಖಾನ್, ಲೋಕೇಶ್ ರಾಮ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ ಹಾದಿಮನಿ ಬಂಧಿತರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾರು ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಹಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.