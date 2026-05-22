ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ನಗರಸಭೆ; ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕ್ರಮ

ಗದಗ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಸುರಿದ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಅವಳಿ ನಗರದ ಚರಂಡಿಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜನರ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚರಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗದಗ-ಬೆಟಗೆರಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ರಾಜಾರಾಮ ಪವಾರ, ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆನಂದ್ ಬದಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಂ.ಮಕಾಂದರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸೂಪರ್ವೈಜರ್ಗಳಾದ ಸಿ. ಆರ್. ಹಾದಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಬೋಳಮ್ಮನವರ, ಹೇಮೇಶ ಯಟ್ಟಿ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಅರ್ಜುನ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಪರಶುರಾಮ ಪೂಜಾರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರು, ಸಹಾಯಕ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-23-1460706294</p>