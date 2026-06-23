ಗದಗ ನಗರಸಭೆ ಉದ್ಯಾನ ಅಧ್ವಾನ, ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ

<p><em>ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್.ಎನ್.</em></p>.<p>ಗದಗ: ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಾನವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಮಫಲಕವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಯಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ದೂಳು, ಕೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಉಬ್ಬು–ತಗ್ಗುಗಳಿಂದಲೇ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿರಲಿ, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದೂ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವೆಡೆ ನಳವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀರು ಸದಾ ಸೋರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು, ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಸರು ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಮಳಿಗೆಯವರು ಇಲ್ಲಿನ ನೀರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವರು, ಕೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಸಾಗಿ, ಕೈ–ಕಾಲು, ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ನೀರು, ಉದ್ಯಾನದೊಳಗೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲಿಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಕೆಸರು, ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು, ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ.</p>.<p>ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯಾನದ ಸುತ್ತ ಪಥವನ್ನೇನೋ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಆವರಿಸಿ, ಪಥ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಪಥದ ಸುತ್ತಲೂ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಕಸದ ರಾಶಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಬಾವಿ: ಈ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಗಿಡಗಳೂ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕಾದರೂ ಸೂಕ್ತ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p>ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಳಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಗಿಡಗಳು: ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಿಡಗಳು, ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ತಂತಿಗಳಿಗೂ ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದು, ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಉದ್ಯಾನ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷ ಜಂತುಗಳೂ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಆಗ್ರಹ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-23-683609984</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>