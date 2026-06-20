ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ: ಸ್ಲಂ ಜನಾಂದೋಲನ ಆರೋಪ

<p>ಗದಗ: ‘ರಾಜ್ಯದ ಬಡಜನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲು ಸ್ಲಂ ಜನಾಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಎ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡದವರು, ಬಡಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆ ನೀಡುವುದು, ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ವಸತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ವಾಸ ತಾಣವೆಂದು ಹೆಸರಿಡುವುದು, ಭೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 200 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ₹6,500 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡುವುದು, ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸಹ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳೆಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಡಜನರಿದ್ದ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಹಿರೇಗೌಡ್ರ, ವೆಂಕಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟೆ, ರಂಗಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಆರಾಧನಾ ಬಣಕಾರ, ಪರ್ವೀನ್ ಬಾನು ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಫ್ರಕುಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲನವರ, ಶರಣಪ್ಪ ಸೂಡಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಲ್ಲ, ಅಕ್ಬರ್ ಬಾಷಾ ಡಂಬಳ, ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಗಚ್ಚಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಗಡಾದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-23-756205249</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>