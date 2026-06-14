ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು

<p>ಗದಗ: ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಶನಿವಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಿಂದ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ‘ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಶಕುಂತಲಾ ಮೂಲಿಮನಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬೆನಕಣ್ಣವರ, ಶಕುಂತಲಾ ಅಕ್ಕಿ, ವೀಣಾ ಕಟ್ನಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದ್ಧಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮುಸ್ಕಾನ್ ಸೈಯದ್, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಜಡಿ, ರುದ್ರಮ್ಮ, ಲಲಿತಾ, ವಾಣಿ ಹಿರೇಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಎಚ್. ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಗಂಗಾಮಡಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ‘ಬಡಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರು ಅವಶ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಬಾಕಳೆ, ರಮೀಜ್ ಕಾಗದಗಾರ, ಸುನಿತಾ ಕೌಜಗೇರಿ, ಹಸೀನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಚಲ ವಾದಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಲಮಾಣಿ, ಉಮಾ ಭಜಂತ್ರಿ, ಗೀತಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪಲ್ಲೇದ , ಮಂಜುಳ ಬಳ್ಳಾರಿ, ರೂಪಾ ಕುರು ಗೋಡು, ರೇಣುಕಾ ನಗರಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗದಗ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಹಾಸಂಘ: ‘ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲರನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. 16ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ’ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೌಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಭೀಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್, ಮೋತಿಲಾಲ್ ಮಾಳಗಿಮನಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಡಂಬಳ, ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಫಠಾಣ್, ಮೊಹ ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರೋಣ, ಯೂಸುಫ್ ಸಾಬ್ ಕೊಟ್ಟೂರು, ಶಿವಶಂಕರಗೌಡ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಟ್ಡಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜದ ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವವರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾ ಯಿತು. ಶಿವಯೋಗಿ ಅಗಡಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾಮನಕೊಪ್ಪ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ, ಲಲಿತಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-23-610579292</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>