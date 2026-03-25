ಹೆಸ್ಕಾಂ, ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಗದಗ: 'ನಗರದ ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕೀಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಗೋವುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದಲಿತ ಮಿತ್ರ ಮೇಳದ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

'ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿಸಿ ಕಂಬಳಿಗೆ ಹೆಸ್ಕಾಂನವರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನಡಂಡಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೇರೀತಿ, ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ದಲಿತ ಮಿತ್ರ ಮೇಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಸ್.ಕಾಳೆ, ಆಟೊ ಸೇನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರಪ್ಪ ಹೆಬಸೂರ, ಸತೀಶ ಕುಂಬಾರ, ಸುನೀಲ ಮುಳ್ಳಾಳ, ಸದಾನಂದಸಿಂಗ್ ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ, ರಾಮುಗೌಡರ್, ಗೋವಿಂದ ಹುಣಸಿಮರದ, ಸಂತೋಷ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಹುಣಸಿಮರದ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260325-23-2011311278