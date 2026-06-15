ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಣ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ

<p>ಗದಗ: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಎನ್ಸಿಆರ್ಪಿ) ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮನಿ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (ಎಂ ಆರ್ಎಂ) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ 1930 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ www.cybercrime.gov.in ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಸಿ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯ ಬಹುದು’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹50,000 ವರೆಗೆ ಹಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಎಫ್ಐಆರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ₹50,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಖಾತೆ ಯಲ್ಲಿ ₹50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿ ಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು’ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-23-1696315425</p>