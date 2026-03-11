ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌: ಕ್ರೀಡಾವಸತಿ ನಿಲಯದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆ

<p><strong>ಗದಗ</strong>: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರೋಯಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 22ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಎಂಟಿಬಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿನಿಲಯದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಎಕ್ಸ್ಸಿಒ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲಮಾಣಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ, 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿಭಾಗದ ಎಕ್ಸ್ಸಿಒ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತಾಪುರ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದ ಎಕ್ಸ್ಸಿಟಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಭಾಗ್ಯಾ ಮೇಲ್ಮನಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲವಿ ಕುರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರೆ ವಿದ್ಯಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>