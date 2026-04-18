ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಮೇಳ: ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ

<p>ಗದಗ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಡಂಬಳದ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏ.23ರಂದು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯ ಐಟಿಐ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವ/1 ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿಗಳ ಐಟಿಐ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತರಬೇತಿದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗೆ: 94802 40195, 99161 63353, 94494 20480 ಅಥವಾ https://forms.gle/18kfxRwFbwHB44rn6 ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೋರಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-23-2078128356</p>