769ಮೊಬೈಲ್ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಗದಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ₹1.13 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 769 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಇಐಆರ್ ಪೊರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು 2023ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 2025ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,527 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನುಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮರಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'2026ರ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗದಗ ಶಹರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 131, ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ 83, ಬೆಟಗೇರಿ 8, ಬೆಟಗೇರಿ ಬಡಾವಣೆ 46, ಮುಳಗುಂದ 14, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ 83, ಶಿರಹಟ್ಟಿ 5, ನರಗುಂದ 41, ರೋಣ 166, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ 53, ಮುಂಡರಗಿ 109, ನರೇಗಲ್ 13 ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 17 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹1,13,79,314 ಮೌಲ್ಯದ 769 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮರಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಜ್ಜನರ, ಮುರ್ತುಜಾ ಖಾದ್ರಿ, ಪ್ರಭುಗೌಡ ಕಿರೇದಹಳ್ಳಿ, ಸಿಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ವಾಲಿಕಾರ, ಧೀರಜ್ ಶಿಂಧೆ, ಎಲ್.ಕೆ.ಜೂಲಕಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ರಾಮೇಶ ಗಡೇದ, ಮಂಜುನಾಥ ನಡುವಲಮನಿ, ನ್ಯಾಮಗೌಡ, ಪಿಎಸ್ಐ ಚನ್ನಪ್ಪ ದೇವೂರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆರಿ, ಮಾರುತಿ ಜೋಗದಂಡಕರ, ಈರಪ್ಪ ರಿತ್ತಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ನಾಗರಾಳ, ಪ್ರಕಾಶ ಬಣಕಾರ, ಪ್ರಕಾಶ ಡಿ., ನಾಗರಾಜ ಗಡಾದ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶರಣಪ್ಪ ನಾಗೇಂದ್ರಗಡ, ಕುಮಾರ ತಿಗರಿ, ಅಣಪ್ಪ ಕವಲೂರ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಶಿವಕುಮಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಜೆ.ಐ.ಬಚೇರಿ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>