ಗದಗ | ಚರಂಡಿಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮಳೆ: ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ; ಆಕ್ರೋಶ

ಗದಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಂಗಳವಾರ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟದ ಜತೆಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.

ರೋಣ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊತಬಾಳ, ಮುಗಳಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳದಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ಮಳೆ ತಂಪೆರದಿದ್ದು ಸವಡಿ, ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರು, ಮಾಡಲಗೇರಿ, ನೈನಾಪುರ, ಬಿ.ಎಸ್.ಬೇಲೇರಿ, ಬಸರಕೋಡ, ಹಿರೇಹಾಳ, ಹೊನ್ನಿಗನೂರು, ಜಿಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ರೋಣ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾದರೆ ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಲಹೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.

ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ವೇಳೆ ಮೋಡ ಕವಿಯಿತು. ಜೋರು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡುವು ನೀಡಿತು. ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸುರಿಯಿತು. ಮಿಂಚು, ಗುಡುಗು ಸಹ ಇತ್ತು.

ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚರಂಡಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದವು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದವು. ಜನರು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದರು.

ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಜನತೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪೆರೆದಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಬಳಿಕ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರಭಸವಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕೆಂಡದಂತಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಈ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪೆರೆದಿದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟು, ಮೇವು ರಕ್ಷಿಸಲು ರೈತರು ತಾಡಪತ್ರಿ ಹೊದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು.

ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಸುರಿದು, ತಂಪೆರೆಯಿತು.

ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಮಳೆ ತಾಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಗೋಧಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಗೋವಿನಜೋಳ, ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರೈತರು ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಮಳೆ ರೈತರಿಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತು.

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಐದಾರು ನಿಮಿಷ ಆಲಿಕಲ್ಲುಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ರಭಸವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ನೀಡಿತು.

ಜೋರು ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಳಕು ತೇಲಿ ಹೋಗಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ಪುರಸಭೆಯವರು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಹ