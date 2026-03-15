ಯುವಜನರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಮುಖ್ಯ: ಶಿವಪ್ಪ

ಗದಗ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಯುವಜನರು ಇದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಿವಪ್ಪ ಎಂ. ಕುರಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕ್ಲಬ್, ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ರಕ್ತದಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಂಚಾಲಕ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ ಚಿಕ್ಕೇರೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾದ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೊಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂಶ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿ.ಬಿ.ಲಾಳಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಚ್ಐವಿ, ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.

'ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಯುವಶಕ್ತಿ ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕಿ ಕಸ್ತೂರಿ ದಳವಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ದಿವ್ಯಾ ಪರದೇಶಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಕಿರಣ್ ಎನ್.ಜಿ. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಹರ್ಷ ಯತ್ನಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಹನುಮಂತ ಹೂಗಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260315-23-905531883