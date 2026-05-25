ರೈತರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್‌ ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ: ಕರವೇ ಆಗ್ರಹ

ಗದಗ: 'ನರಸಾಪುರ, ನಾಗಸಮುದ್ರ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ 250 ಎಕರೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ಕೆಐಎಡಿಬಿಯವರು ರೈತರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ (ಎಚ್. ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ್ರ ಬಣ) ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪಿ. ಪರ್ವತಗೌಡ್ರ ಹೇಳಿದರು.

'ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಸಾಪೂರ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 170 ಎಕರೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೈತರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ, ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವಿನ 198 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಳಚರಂಡಿ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನುಳಿದ ಅಲ್ಪ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ, ಬದುಕಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಸಂವಿಧಾನದ ನೀಡಿರುವ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1966ರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋಸದಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆ ಖಂಡನೀಯ' ಎಂದರು.

ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಯಮನೂರಸಾಬ ನದಾಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೈತರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಹುಲಕೋಟಿ ಹತ್ತಿರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಉಳಿದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಏನಾದರು ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಅವರ ನಡೆ ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಿರೇಸೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟೇವು, ಭೂಮಿ ಬಿಡೆವು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ–ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಣಕಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆಟ್ಟಗಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸಯ್ಯ ಗುಡ್ಡಿಮಠ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂತೋಷ ಹಿರೇಮಠ, ಕುಮಾರಗೌಡ ಭರಮಗೌಡ್ರ, ಯಶವಂತ ಉಪ್ಪಾರ, ಶಾಂತಯ್ಯ, ಶಿವರಾಜ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260525-23-1593905844