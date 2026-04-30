‘ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಡಿ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ’

ಗದಗ: ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಖರೀದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಡಲೆ ಇಳುವಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19,133 ರೈತರು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 16,002 ರೈತರ 2,73,959 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಮಾತ್ರ ತೂಕವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 3,131 ರೈತರ ಅಂದಾಜು 60ರಿಂದ 70 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಲೆ ತೂಕವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಥಗಿತವಾದರೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಡಲೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ರೈತರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಖರೀದಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಚೀಲಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಸರಬರಾಜು ಆಗದಿರುವುದು, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆಯಾಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವಾಗಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಪರಶೀಲನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸದ್ಯದ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಖರೀದಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಮಾಯಕ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>