ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರೈತರು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ

ಗದಗ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಹೆಸರು, ಶೇಂಗಾ, ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಇಲ್ಲೀವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಂತರ ಪಾವತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಪಿ. ಜಂತ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಒರಿಯಂಟಲ್ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕದೇ ಕುಂಟ ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತ ದಿನಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಂಡಾಂತರ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ಉಮೇಶ ಲಿಂಗರಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯವರು ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಹನಮರೆಡ್ಡಿ ಮರಬರಡ್ಡಿ, ಎಫ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಉಮೇಶ ಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ, ಬೂದೇಶ ಮೈಲಾರ, ರುದ್ರಯ್ಯ ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ಅಶೋಕ ಬಸೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ ಗಿಡ್ಡಹನಮಣ್ಣವರ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>