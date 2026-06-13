ಗದಗ: ರೈತರಿಂದ ಮರಗಳ ಮೇಲ್ಬಾಗ ಕಡಿದು ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪ

<p>ಗದಗ: ಸಮೀಪದ ಹುಯಿಲುಗೋಳ–ಹೊಂಬಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನೆಟ್ಟು, ಬೆಳೆಸಿದ್ದ 60 ರಿಂದ 70 ಮರಗಳ ಮೇಲ್ಬಾಗವನ್ನು ರೈತರು ಕಡಿದು ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಬದಿಗೆ ಸಾಲಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿರಸಲು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಡೆಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅವು, ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಬೋಳಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಮರಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟ ಕುರುಹುಗಳೂ ಇವೆ.</p>.<p>‘ಹೊಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೊಲದ ರೈತರು ಮರಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ರೈತರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಗೆ ನೆರಳಾಗಲಿ, ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನೇ ನೆಟ್ಟು, ಪೋಷಿಸಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೇರಕ ನಾಗನಗೌಡ ಹನುಮಂತಗೌಡ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-23-484692762</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>