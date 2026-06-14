ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga

ಗದಗ | ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕು: ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ
ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:34 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:34 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ
ವಿಜಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆ
ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸದ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಇರದು ಚೇತನಾ ಪಾಟೀಲ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
‘ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮ’
‘ಕೆ–ಕಿಸಾನ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡೀಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಎಫ್‌ಐಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾಗ್‌ನಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಚೇತನಾ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಆಮದು ಆಗದ ಕಾರಣ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾನೊ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಸಲು ತಿಳಿಸಿದರೂ ರೈತರು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಬರುವ ರೈತರ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 
GadagFertilizer

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT