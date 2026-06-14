ಗದಗ | ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕು: ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

‘ಪೋರ್ಟಲ್ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮ’
‘ಕೆ–ಕಿಸಾನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಎಫ್ಐಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾಗ್ನಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಚೇತನಾ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಆಮದು ಆಗದ ಕಾರಣ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾನೊ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಸಲು ತಿಳಿಸಿದರೂ ರೈತರು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಬರುವ ರೈತರ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.