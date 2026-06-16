ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಿಧಿ: ಹಿರೇಮಠ

<p>ಗದಗ: ‘ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಕ್ಷಯ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಜನಪದ ಆಚರಣೆಗಳು, ಹಾಡುಗಳು ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಆಡಳಿತ ಸಂಚಾಲಕ ಪಿ.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕೂಟವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಾನಪದ ಗೀತೋತ್ಸವ, ಭಜನೆ ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡೆಗಣನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿde. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಂಪು ಹರಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಬ್ಬಿಗರ ಕೂಟದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಿ.ವಿ. ಬಡಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಜನರ ನೋವು–ನಲಿವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಶಿಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಬ್ಬಿಗರ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೋಹರ ಮೇರವಾಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಧಾರವಾಡ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗು.ರು. ಕಲ್ಮಠ, ಕಥೆಗಾರ ಬಸವರಾಜ ಗಣಪ್ಪನವರ, ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಹಿರೇಮಠ, ಸಹಕಾರ ರಂಗದ ಎಸ್.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ, ಪಿ.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಎಸ್.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಗಣಪ್ಪನವರ, ಗು.ರು. ಕಲ್ಮಠ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಹಿರೇಮಠ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇದಾರ, ನಜೀರ ಸಂಶಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-23-2030660661</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>