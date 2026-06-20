ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಪಟ್ಟೇದ ಅಂಚು ಸೀರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ

<p><em>ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್.ಎನ್.</em></p>.<p>ಗದಗ: ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಪಟ್ಟೇದ ಅಂಚು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಡುವೆಯೂ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘವು ಪಾರಂಪರಿಕ ಸೀರೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಪಟ್ಟೇದ ಅಂಚು ಸೀರೆಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ(ಜಿ.ಐ) ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಯಾರಾಗುವ ಬಹುತೇಕ ಸೀರೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 8,561 ಸೀರೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಘವು ₹76.42 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ಸೀರೆಗಳ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸೀರೆಗೆ ₹1,050ರಿಂದ ₹1,100ರವರೆಗೆ ದರವಿದೆ. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 60 ಕೈಮಗ್ಗಗಳಿವೆ. 68 ಮಂದಿ ನೇಕಾರರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 100 ಮಂದಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾರುತಿ ಕೆ. ಶಬಾದಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಸೀರೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ನವದೆಹಲಿ, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 365 ದಿನಗಳೂ ಸೀರೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-1257143647</p>