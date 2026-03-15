ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದೆ: ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ

ಗದಗ: 'ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ರೋಣ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.

ಮಾತೃಶ್ರೀ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಬಸಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ 22ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ, ಮಾತೋಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗೌಡರ ಮೂರನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಲಕೆರೆ ಶ್ರೀಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮಗೂ ಧಾರೆ ಎರೆದರು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನುಭವಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಜೀವನವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾತೋಶ್ರೀ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ತರಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 850 ಮಂದಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೀಘ್ರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಅದು ಈಗ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶ ಭಾರತ. ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಐ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ತಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಬಿಇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.

ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾತೃಶ್ರೀ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ.ಗೌಡರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬಿಇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಕಾವೇರಿ ಬಡಿಗೇರ, ಅಕ್ಷತಾ ಹಿರೇಮಠ, ಗಾಯತ್ರಿ ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಗುಪ್ತಾ ಕುನ್ನಿಬಾವಿ ಅವರಿಗೆ 'ಪ್ರತಿಭಾ ದೀಪ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವರಾಜ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಪ್ರೊ. ಜಯಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ, ಸಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಸ್ತ್ರದ, ಕೆಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಕುರಡಗಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ