ಎಚ್‌.ಕೆ. ಪಾಟೀಲಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಹೂಗಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಆಗ್ರಹ

<p>ಗದಗ: ‘50 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೂಗಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿಗರರಾದ ಪಾಟೀಲರು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕರ್ತವ್ಯ’ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾವಿತ್ರಿ ಹೂಗಾರ, ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ, ಬಿ.ಬಿ. ಹೂಗಾರ, ಈರಣ್ಣ ಹೂಗಾರ, ಸಂತೋಷ ಹೂಗಾರ, ಮಹಾಂತೇಶ ವೆಣೇಕರ್, ವೀರಣ್ಣ ಹೂಗಾರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಹೂಗಾರ್, ಮೌನೇಶ ಮದ್ಲಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಹೂಗಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-23-958501573</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>