ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು: ಜಾಗೃತ ಕೋಶದಿಂದ ದಾಳಿ

ಗದಗ: ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಕೀಟನಾಶಕ, ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗೃತ ಕೋಶದವರು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ₹21,600 ಮೌಲ್ಯದ 40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಟಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ (ರಸಗೊಬ್ಬರ), ಬಳಕೆ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ₹6 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 5 ಲೀಟರ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ₹64,172 ಮೌಲ್ಯದ 244 ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾವೇರಿಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ 1,800 ಕೆಜಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ₹4 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಮಾರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಜಾಗೃತ ಕೋಶದ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಿಣಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>