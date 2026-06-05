ಮಳೆ; ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ

<p>ಗದಗ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕೆಲ ಸಮಯಷ್ಟೇ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆಯೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು. ವಾಹನಗಳು ರಭಸವಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಗೂ ನೀರು ಸಿಡಿಯಿತು.</p>.<p>ಮಳೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಗದಗ–ಬೆಟಗೇರಿ ನಡುವಿನ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಬಳಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಯ್ದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು, ಮಳೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿಯಿತು. ಸುತ್ತಲೂ ದುರ್ನಾತ ಹರಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕುಂಟಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಅಗಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-23-522389697</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>