‘ಬೃಹತ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ 31ಕ್ಕೆ’

<p>ಗದಗ: ‘ಹಿಂದೂ ಸರ್ವ ಸಮಾಜಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಬೃಹತ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಮೇ 31ರಂದು ನಗರದ ವಿಡಿಎಸ್ಟಿಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಜು ಖಾನಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮೇ 31ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಭೂಮರಡ್ಡಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕನೇರಿ ಮಠದ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವರು’ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಕುತಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಠಾಧೀಶರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 25 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನೂರಾರು ಮಠಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಸಂತಗೌಡ ಪೊಲೀಸಪಾಟೀಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗಡ್ಡಿ, ದಶರಥ ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಭೂಮಾ, ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ರಾಜು ಕುರಡಗಿ, ರವಿ ದಂಡಿನ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಈಶ್ವರಸಾ ಮೇರವಾಡೆ, ರುದ್ರಣ್ಣ ಗುಳಗುಳಿ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಅರವಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರ, ಫಕ್ಕಿರಸಾ ಬಾಂಡಗೆ, ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್.ಪಿ. ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ರುದ್ರಣ್ಣ ಗುಳಗುಳಿ, ಸ್ವಾತಿ ಅಕ್ಕಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾನ್ವಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಉಗಲಾಟದ, ಪ್ರೀತಿ ಹೊನ್ನಗುಡಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಪವಾರ, ಅಶೋಕ ಗಡಾದ, ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಟ್ನಿಕಲ್, ರಾಜು ಗುಡಿಮನಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್.ಪಿ., ಕುಬೇರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸದಾಶಿವ ಮದರಿಮಠ, ರಾಜು ಕುರಡಗಿ, ಅರವಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರ, ಉಡಚಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ಗಣೇಶ್ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-23-1078592293</p>