ಗದಗ | ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ- ಮನವಿ

<p><strong>ಗದಗ</strong>: ಸರ್ವ ಸಮಾಜಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನೇರಿ ಮಠದ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೇ 31ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕಿಯರಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾನ್ವಿ ಹಾಗೂ ರೇಖಾ ಜಡಿಯವರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಆರ್ಯ ವೈಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ನಗರದ ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 132 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮೇ 31ರಂದು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುವ ಬೃಹತ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಭೂಮರಡ್ಡಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ಸಮೇತವಾಗಿ ವಿಡಿಎಸ್ಟಿಸಿ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳು ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಗಳ ಪುರಪ್ರವೇಶ, ಸ್ವಾಗತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಮವನ್ನು ಕನ್ನಿಕಾ ರಾಯಚೂರ, ಅನಿತಾ ಹೆಬಸೂರ ಹಾಗೂ ಮಾಧುರಿ ರಾಯಚೂರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಸುಧಾ ಮುತ್ತಗಿ, ಕಲಾವತಿ ಅಬಲೂರ, ವೇದಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-23-702263699</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>