ಎಚ್‌.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ

<p>ಗದಗ: ‘ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಾಗಿ ದುಡಿದ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದರೂ, ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಲಗೂರೇಶ್ವರ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೈರಾಬಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶೈಲಾ ಜೋಶಿ, ಬಾಲರಾಜ್, ಪೂಜಾ, ರೇಖಾ ಜಡಿ, ಚೇತನಾ ಸೀತರಹಳ್ಳಿ, ಮಾರುತಿ ಅಂಗಡಿ, ರತ್ನಾ ಚಂಡೂರು, ರುಬಿನಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ವಹಿದಾ ಕಲೀಫ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭು ಚವಡಿ, ರಮೇಶ ರಾಮಣ್ಣವರ, ವೀರೇಶ ಅಂಗಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ ರಕ್ಕಸಗಿ, ಸುರೇಶ ನಾರಾಯಣಪೂರ, ಬಸವರಾಜ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ್ರ, ರವೀಂದ್ರ ಮೂಲಿಮನಿ, ಶ್ರಿಕಾಂತ, ನಾಗರಾಜ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಶಮೀರ್ ಕೊಪ್ಪದ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-23-899632689</p>