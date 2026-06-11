ಎಚ್‌.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

<p>ಗದಗ: ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಸ್ಟಿ ಶಹರ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವು ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಎಸ್.ಟಿ. ಘಟಕಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವೆವು. ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರಿಗಿದೆ. ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಶಿವಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೆಳದಡಿ, ಹಾಲಪ್ಪ ಮಾಳಪ್ಪನವರ, ಬಸವರಾಜ ದಾವಣಗೇರಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೆಳದಡಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದೇವರಮನಿ, ರಾಮು ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಮುತ್ತುರಾಜ ಬಳಗಾನೂರ, ಸಚಿನ್ ಹನಮನೂರು, ಕಿರಣ ಯಲ್ಲಪ್ಪನಾಯ್ಕರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ‘ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಟೀಲರಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವೆವು’ ಎಂದು ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಸಂಘದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲರು ಹಲವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ರಿಯಾಜ್ ಹೆಸರೂರು, ದಾವಲ್ ಸಾಬ್, ವೀರೇಶ ಗುಂಜಾಳ, ಗೋಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್, ದಾವಲಸಾಬ್ ಮಕರಬ್ಬಿ, ಮಾರುತಿ ಕಾತರಕಿ, ಅಕ್ರಾಂ ಕುಂದಗೋಳ, ಸಲ್ಮಾನ್, ಮೊಹಮದ್ ರಫೀಕ್, ಎಚ್. ಅಕ್ಕಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-23-1806286105</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>