ಗದಗ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ರೈತರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

<p>ಗದಗ: 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೋಟ ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಬಾಳೆ, ಪಪ್ಪಾಯ, ಮಾವು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಪೇರಲ, ಲಿಂಬೆ, ನೇರಳೆ ಹೈಬ್ರೀಡ್, ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳಾದ (ಗುಲಾಬಿ, ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಚಂಡು ಹೂವು, ಸೇವಂತಿಗೆ) ತುಳಸಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಶತಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಜೇನು ಸಾಕಣೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಘಟಕ, ಕೋಯ್ಲೋತ್ತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ, ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಘಟಕ ದಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ, ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ (ದಾಳಿಂಬೆ) ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ, ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಮಗ್ರ ರೋಗ, ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ, ತಾಳೆಬೆಳೆ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ತಾಳೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ, ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ, ತಾಳೆಬೆಳೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ, ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ, ನೀರುಕೋಯ್ಲು ಘಟಕ, ಎತ್ತರವಾದ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಯಾಮಾ ನುಸಾರ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ 5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಶೇ90 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 7.20 ಎಕರೆ ವರೆಗೆ ಶೇ45 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಟ 5 ಎಕರೆ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ90 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಮಾವು, ಚಿಕ್ಕು, ಲಿಂಬೆ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಪೇರಲ, ಗೋಡಂಬಿ, ಬದುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ತೆಂಗು), ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕೂಲಿ & ಕೂಲಿಯೇತರ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಆಸಕ್ತ ರೈತರು ಜೂ15ರ ಒಳಗಾಗಿ ರೋಣ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೋಣ 8748011644, ಹೋಳೆಆಲೂರು 8748011644, ನರೇಗಲ್ಲ-1, 9739384476 ಹಾಗೂ ನರೇಗಲ್-2, 9964864464 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾ.ಸ) 9972467330, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9886215054 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-23-971088610</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>