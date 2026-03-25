ಗದಗ-ಹುಟಗಿ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣ: ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ

<p><strong>ಆಲಮಟ್ಟಿ:</strong> ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗದಗ-ಹುಟಗಿ ರೈಲ್ವೆ ದ್ವಿಪಥ (ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗ) ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆಲಮಟ್ಟಿ-ವಂದಾಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ 10 ಕಿ.ಮೀ ಜೋಡಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಿಂದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>284 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಗದಗ-ಹುಟಗಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ-ವಂದಾಲ ಮಧ್ಯೆ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಾಕಿ 274 ಕಿ.ಮೀ. ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ 440 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಹು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಸದಾ ಆಳದ, ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಿಸಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಲಮಟ್ಟಿಯಿಂದ– ವಂದಾಲವರೆಗೆ ಜೋಡಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಜತೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಾನಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೈಲು ಸ್ಥಗಿತ:</strong> ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಲೈನಿಂಗ್, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಬಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ನಾನಾ ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಹಳೆ ಸೇತುವೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ:</strong> ಆಲಮಟ್ಟಿ– ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಲು ಹಳೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕೆಡವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. 50 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 7.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಹೊಸ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಹಳೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ 500 ಟನ್ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಎರಡು ಕ್ರೇನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಎತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಂತೂ ಪೂರ್ಣ:</strong> 2017ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಗದಗ– ಹುಟಗಿ 284 ಕಿ.ಮೀ ರೈಲು ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಂದು ದಶಕದ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದ್ದು, ವಿಜಯಪುರ-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಧ್ಯೆ ವಂದೇ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ರೈಲ್ವೆ ಓಡಿಸಲು ಇದ್ದ ಅಡತಡೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜನರದ್ದಾಗಿದೆ.</p>