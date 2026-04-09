ಅಪರೂಪದ ಎಲೆ ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ ಹಲ್ಲಿ ಗೋಚರ

<p>ಗದಗ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಉಗಲಾಟದ ಅವರ ಕಾಡುಕೃಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಎಲೆ ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ ಹಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದರ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚೌಕಾಕಾರದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚೌಕಾಕಾರದ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಹಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಎಲೆ ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ ಹಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಶಾನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ ಹಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಹಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂಶೋಧಕ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಉಗಲಾಟದ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 11 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಾಗ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಜಾತಿಯ ಹಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪರಿಸರವಿರುವ ಕಾರಣ ಹುಳಗಳು, ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್, ಜೇಡಗಳು, ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-23-1330150282</p>