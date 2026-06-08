ಜಗತ್ತು ಬೋಧಿಸುವ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಿರಿ – ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಗದಗ: ‘ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಬೋಧಿಸುವ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತರೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠದ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಯಲು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸಮಿತಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾಳಿದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ದಿನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿದ ದಿನವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಬದುಕುವ ಹೂವು, ದೇವರ ಮುಡಿ ಸೇರಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, 100 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಇರುವ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ಜೋಗುಳ, ಅಪ್ಪನ ಬೈಗುಳ ಇರದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಸಂತರು, ಶರಣರು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಶೋಕ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು, ಪವಿತ್ರವಾದುದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಡ್ಡರೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ರೈತ ಸಹ ಜಾಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ– ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಜಾಣ್ಮೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನೂರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಗುರುತಿಸದ ಸಮಾಜ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಲಷ್ಟೇ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂದ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಯೋಚಿಸುವವನೇ ಜಾಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಎಚ್. ಪಾಟೀಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಶಿಧರ ರೊಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ಜಿ. ಪಲ್ಲೇದ, ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಕೀರಪ್ಪ ಈ. ಹೆಬಸೂರ, ಜಿ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಬಿ. ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಆರ್.ಡಿ. ಕಡ್ಲಿಕೊಪ್ಪ, ನೀಲಕಂಠ ಮರಡಿ, ವೈ.ಬಿ. ಭಾನಾಪೂರ, ಆರ್.ಎಂ. ನಿಂಬನಾಯ್ಕರ, ಎಸ್.ಡಿ. ಸಿಂಗಟಾಲಕೇರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಕರಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-23-1233857602</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>