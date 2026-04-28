ನನಸಾಗುವುದೇ ಗದಗ-–ಕೃಷ್ಣಾವರ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ?

ನರೇಗಲ್: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣವು ಇಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆಗಿನ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗದಗ-ನರೇಗಲ್-ವಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ 1910ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗದಗ-ವಾಡಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಗದಗ-ಕಣಗಿನಹಾಳ-ಕೋಟುಮಚಗಿ-ನರೇಗಲ್-ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಹನುಮಸಾಗರ-ಇಳಕಲ್ಲ-ಮುದಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮರ ಆಡಳಿತದ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯತೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿತ್ತು.</p>.<p>1954ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಭಾಗದ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂಲ ಮಾರ್ಗದ ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಇಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ (ಭಾನಾಪೂರ-ವಾಡಿ) ಪಾಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶತಮಾನದ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ಕೈ ತಪ್ಪಿತು. ಸದ್ಯ ಗದಗ-ವಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರವು ನಡೆದಿದೆ. ದುರದುಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚು ರೈಲು ಹಾಯ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಯೋಜನೆಯು ಗದಗ-ವಾಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವು ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗದಗ-ವಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ, ಬಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದವು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪಿಐಎಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೋರಾಟವು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಿವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಆದರೂ, ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ 'ಗದಗ-ಕೃಷ್ಣಾವರ' ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಸರ್ವೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆಗಿನ ಸಂಸದ ಶಿವಕುಮಾರ ಉದಾಸಿ ಅವರು ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗದಗ-ಕೃಷ್ಣಾವರ 216 ಕಿ.ಮೀ ಮಾರ್ಗದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹54 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸಮಾರ್ಗ ಗದಗ-ಕೋಟುಮಚಗಿ-ನರೇಗಲ್-ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಹನುಮಸಾರ-ಇಳಕಲ್ಲ-ಲಿಂಗಸಗೂರುವರೆಗೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಹಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದೇ ಎಂದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>