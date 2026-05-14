ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಗದಗ: ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು 4 ಕೋಡ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಗದಗ ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಐಟಿಯು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.

ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಐಟಿಯು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಲಿನಿ ಮೆಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ ಪತ್ತಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಮಂತೂರ, ರುದ್ರಗೌಡ ಸಂಕನಗೌಡ್ರ, ಮೈಬು ಹವಾಲ್ದಾರ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ದೇವಪ್ಪ ಕಲ್ಮನಿ, ಬಸವರಾಜ ಮೆವುಂಡಿ, ಶಾರದಾ ರೋಣದ, ಸುಮಾ ಚಲವಾದಿ, ಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸಾಲಿಮಠ, ಯಶೋಧಾ ಬೆಟಗೇರಿ, ನಾಗರತ್ನ ಬಡಿಗಣ್ಣನವರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260514-23-1416728148