ದಶ ಬಾವಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

<p>ಗದಗ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗತ ವೈಭವದ ಮರು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಶ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ದಶ ಬಾವಿಗಳ ಅನಾವರಣ, ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಪಂಚ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇರೀತಿ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹತ್ತು ಬಾವಿಗಳ ಅನಾವರಣದ ಜತೆಗೆ ₹10.16 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಲಗುಂಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹1.58 ಕೋಟಿ, ಕನ್ನೇರ ಬಾವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹1.70 ಕೋಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಗದ್ದುಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹1.67 ಕೋಟಿ, ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹1.81 ಕೋಟಿ, ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹1.86 ಕೋಟಿ, ಕಲ್ಮಠ ದ್ವಾರಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಬಾವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ₹1.54 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಹಂತದ ದಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ದಶ ಬಾವಿಗಳ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಹಾಲಗುಂಡಿ ಈಶ್ವರ ಮಂಟಪ, ಮಾಳಿ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರದ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬ್ಯಾಳಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಾಲಯ, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ, ಕಟಗಿಯವರ ಓಣಿಯ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಲೆಕ್ಕದ ವೀರಣ್ಣ ದೇವಾಲಯ, ಕನ್ನೇರ ಬಾವಿಯ ಮಾರುತಿ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಾರ ಬಾವಿ 1 ಮತ್ತು 2, ಹನುಮನ ಬಾವಿ, ಕಣವಿಯವರ ಬಾವಿ, ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರ ಬಾವಿ, ಶಾವಗಿ ಭರಮಪ್ಪ ಹತ್ತಿರದ ಪಾಟೀಲರ ಬಾವಿ, ನರಗುಂದದವರ ಬಾವಿ, ಕಮತರ ಬಾವಿ, ಕುನ್ನಿ ಬಾವಿ, ಕಲ್ಮಠ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಾವಿಗಳ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 10 ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು 10 ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಹಾಲಗುಂಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 2ರಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು’ ಎಂದು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಇದರ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸಪ್ತಾಹ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 36ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 1,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1,750ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳು ದೊರಕಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಯಲು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಡೆಯುವ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-23-1572342085</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>