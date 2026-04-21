ಮಲಬಾರ್‌ ಗೋಲ್ಡ್‌ 48ನೇ ಮಳಿಗೆ ಗದುಗಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ

ಗದಗ: ಇಲ್ಲಿನ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಶೋರೂಂ ಅನ್ನು ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರುಳಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ ಮೇಳೈಸಿದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಆಭರಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ನ 48ನೇ ಶೋ ರೂಂ ಇದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ 14 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 445 ಶೋರೂಂಗಳಿವೆ.</p>.<p>'ಗದಗ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ಜಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವ ಆಶಿಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಲಬಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪಿ.ಅಹಮ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗದಗ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಆಭರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಫರ್ ಇರುವ ಸಮಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೀಡುವ ಬದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫಿಲ್ಸೋರ್ ಬಾಬು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-23-997222098</p>