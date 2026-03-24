ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಏ.26ರಂದು

ಗದಗ: ಯಶೋದಾಭಾಯಿ ಅಂಬಾಸಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಾಲಾಭಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪರಶುರಾಮ ಅಂಬಾಸಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಂದ ಏ.26ರಂದು ಹಳೆ ಸರಾಫ್ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ ಶಿದ್ಲಿಂಗ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರೀಯ, ಜಗದಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತುಳಜಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, 1008 ಜಗದ್ಗುರು ವಿಠಲಾರೂಢ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಗುರುನಿರಂಜನಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠದ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಪಂಚ ಕಮಿತಿ, ತರುಣ ಸಂಘ, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಗರದ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏ.26ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ವಟುಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಟುಗಳು ಹಾಗೂ ನವ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ವಧು-ವರರ ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ 1 ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ವರನಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ವಧುವಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವದಿಲ್ಲ. ವಟುವಿನ ವಯಸ್ಸು 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಫಕ್ಕೀರಸಾ ಭಾಂಡಗೆ, ರವಿ ಶಿದ್ಲಿಂಗ, ಬಲರಾಮ ಬಸವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>